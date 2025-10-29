Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi, denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden kısa süre önce çıkan bir şahsın eşini ve çocuklarını rehin almasıyla altı saat süren büyük bir gerilime sahne oldu. Mevlüt E. (39) isimli zanlı, bilinmeyen bir anlaşmazlık nedeniyle eşi ve iki kızını bıçakla tehdit ederek evde alıkoydu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat, asayiş ve sağlık ekibi sevk edildi; ekipler, can güvenliğini sağlamak için evin çevresini hızla ablukaya aldı.

Bıçaklı saldırı ve müzakereler

Rehin alma eyleminin başlangıcında, saldırganın bıçak darbeleriyle eşi Yadigar E.'yi ve bir kızını yaraladığı belirlendi. Polis ekiplerinin eve yaklaşması üzerine Mevlüt E., yaralı durumdaki eşi ve kızını teslim ederek ilk insani adımı attı. Ancak küçük kızını rehin tutmaya devam eden zanlıyı ikna etme süreci uzun ve zorlu geçti. Müzakereci polislerin tüm çabalarına rağmen sonuç alınamayınca, polisin talebiyle Mevlüt E.'nin arkadaşları devreye girdi ancak bu girişimler de sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine devreye, zanlıyı duygusal olarak ikna edebileceği düşünülen aile üyeleri girdi. Annesi ve ablası olay yerine getirildi. Müzakereci polislerin başarısızlığı sonrası, rehin alma krizini sonlandırmak için anne ve abla eve girdi. Aile üyelerinin yoğun çabası sonucunda, Mevlüt E. yaklaşık altı saat süren gerilimin ardından, küçük kız çocuğunu ablasıyla birlikte dışarı çıkararak polis ekiplerine teslim etti.

Gerilimli kaçış girişimi ve yakalama anı

Rehinelerin tamamen kurtarılmasıyla polis, Mevlüt E.'nin evde olası bir silaha sahip olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak uzun namlulu silahlarla eve operasyon düzenleme hazırlığına başladı. Tam bu esnada, dramatik bir gelişme yaşandı. Mevlüt E.'nin annesi, çelik yelekli ekipler eve girmek üzereyken birden bağırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu karmaşayı fırsat bilen Mevlüt E., evin penceresinden atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Kaçış girişimi üzerine teyakkuzda olan emniyet güçleri derhal harekete geçti. Yakınlardaki bir başka konuta sığınan zanlı, polis ekiplerinin geniş çaplı aramaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevinden denetimli serbestlikle yeni çıktığı öğrenilen Mevlüt E., Karahasanlı Mahallesi'nde yaşattığı korku dolu saatlerin ardından emniyete götürülerek hakkında soruşturma başlatıldı. Yaralı anne ve kızın hastanede tedavileri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.