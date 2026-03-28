Son Mühür / Siyasette yaşanan son gelişmelerin kamuoyunda yarattığı yankılar devam ederken, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, siyasetin etik temelleri ve yönetim anlayışı üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Siyaset kurumunun üzerine düşen gölgelerin ancak şeffaflık ve cesaretle dağıtılabileceğini vurgulayan Uygur, gelinen noktada ahlaki bir duruş sergilemenin artık bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

“Herkesin ortak sorumluluğu”

“Ahlaki pusula siyasetin üzerinde olmalı; çünkü yozlaşma taraf seçmez, sessizlikle büyür ve normalleşince kök salar” sözleriyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Uygur, “Önemli olan kimin yaptığı değil, yapılanın ne olduğudur. Hannah Arendt’in dediği gibi: “Kötülüğün en tehlikeli hali, sıradanlaşmış olanıdır.” Bu nedenle çürümeyi normalmiş gibi görmek değil, ona karşı durmak herkesin sorumluluğudur. Siyasetle uğraşanlar için bu sorumluluk daha da büyüktür. Belediyelerin harcama yetkilerini ve başkanlık sistemini sorgulamak artık bir zorunluluktur; arpalığa dönen belediye şirketleri, özel kalem ve ağırlama giderleri gibi keyfi uygulamalar, kamu kaynaklarının yağmasını sıradanlaştırıyor” dedi.

“Her şeyden önce, siyasete olan güveni yeniden inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” mesajı da veren Uygur, “Adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan, demokrasi sadece kağıt üzerinde kalır” ifadelerini kullandı.