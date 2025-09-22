Son Mühür- YSK'nın CHP kurultayına izin veren haberinin ardından yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST endeksi, geçtiğimiz haftayı 11.294 puandan tamamlamıştı.

11.600'ünüzerine çıktığı zirvenin hala uzağında olan endeks haftanın ilk işlem günü olan 22 Eylül Pazartesi sabahına yüzde 2.11'lik yükselişle 11.533 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlar 25 Eylül'deki Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrasında 11.600 seviyesinin aşılması halinde, 12.300 seviyesinin test edilebileceği görüşünde.



Küresel piyasalara H-1B çalışma vizesi darbesi...



Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Özellikle teknoloji şirketlerinin ABD dışından getirdiği çalışanları için başvuruda 100 bin dolar ödeyeceği kararın ABD'den beyin göçü yaratmasından endişe ediliyor.

Özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerinin bu gelişmeden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta 25 baz puanlık indirime giden Fed'in yıl sonuna kadar iki indirim kararı daha alması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Jinping arasında geçen görüşmenin olumlu geçtiğine dair haberler piyasaları rahatlattı.

Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmesinin çok verimli geçtiğini, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" aldıklarını belirtti.

Bu gelişmelerle ABD ve Çin arasında ilave anlaşmalar olabileceğine dair iyimserlik arttı

ABD borsaları geçtiğimiz haftayı pozitif kapatmış, Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 artmıştı.

Asya borsaları ise Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından karışık bir seyir izliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 geriledi.



Altın, Bitcoin ve petrolde son durum ne?



Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 708 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 67,08 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ise yüzde 2'ye varan düşüşle 113.013 dolardan satılıyor.