Son Mühür- Aralarında 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'yla 8 adet otoyolun özelleştirileceği iddiaları geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Tartışmanın büyümesinin ardından açıklama yapan İletişim Başkanlığı iddiaları yalanlayarak,

''Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.

Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.'' hatırlatmasında bulunmuştu.

İktisatçı akademisyen İnan Mutlu ise geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP)'ye göndermede bulunarak konuyu mercek altına aldı.



''2026 için özelleştirmeden gelir hedefi OVP'de 185 milyar lira.'' hatırlatmasında bulunan İnan Mutlu,

''Eski OVP'de 2026 yılı özelleştirme hedefi 30 milyar liraydı.

İki köprü ve 8 otoyol özelleştirmesi için hedefin yaklaşık 155 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.



Hasta garantili şehir hastaneleri...



''Biz o 155 milyar lirayı 2024 yılında geçiş garantili köprü ve otoyollara ve hasta garantili şehir hastanelerine devlet kasasından ödedik zaten.'' diyen İnan Mutlu,

''2024'te şehir hastanelerine 90 milyar, otoyol ve köprülere 60 milyar olmak üzere devlet 150 milyar SADECE 1 yılda ödeme yaptı.

Şimdi aynı rakama 2 köprü ve 8 otoyolun işletme hakkını en az 29 yıllığına birilerine peşkeş çekecekler.'' ifadelerine yer verdi.