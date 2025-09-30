Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik soykırım programı pandemiden beter vurgusunda bulunan İktisatçı akademisyen İnan Mutlu,

''Gerçek işsizlik yüzde 29,7.

Yüzde 30'lara demir atmış durumda.

Pandemi de bile bu kadar yüksek değildi.

Sonra çıkıp iş beğenmiyorlar diye insanları suçluyorlar.

Maaşlar o kadar düşük, çalışma saatleri o kadar uzun ki, insanlar çalışarak yoksul kalacaklarına, işsiz kalarak yoksul kalmayı tercih ediyorlar.

Devlet de iş aramadıkları için bu insanları işsiz saymıyor. Resmi işsizlik rakamları düşük görünüyor.'' mesajı verdi.



TÜİK son rakamları açıkladı...



Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak tespit edildi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 15 yaş ve üzeri işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi.



Atıl iş gücü ne demek?



Atıl iş gücü, bir ekonomide çalışabilecek durumda olan ancak iş bulamayan ya da çeşitli nedenlerle çalışmayan bireylerden oluşan iş gücünü ifade ediyor.

Aktif olarak iş arayan ancak iş bulamayanlar, iş aramayan ancak çalışmak isteyenler ve kısmi süreli çalışan ancak tam zamanlı çalışmak isteyenler atıl iş gücü tanımı içinde yer alıyor.