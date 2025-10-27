Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetleri önleme ve tüketici mağduriyetlerini giderme amacıyla yürüttüğü denetim ve düzenleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren yüzlerce kişi ve kuruma uygulanan idari para cezalarının 2025 yılı içerisinde 174 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

Yetki belgesi zorunluluğu güvenli ticareti tesisi ediyor

Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda yürütülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Bu amaçla, sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 79.113 işletmeye "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" düzenlendi.

113 gerçek ve tüzel kişiye 102 milyon TL ceza

Bakanlıkça yürütülen düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bu cezalar, kayıt dışı faaliyetle mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yıllık ceza tutarı 174 milyon TL'ye ulaştı

2025 yılı boyunca yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen kişi ve kurum sayısı ve uygulanan ceza tutarları da açıklandı.

Toplam Tespit Edilen Kişi/Kurum Sayısı: 217 (gerçek ve tüzel kişi)

Uygulanan Toplam Ceza Tutarı (2025 Yılı): 174 Milyon TL

Bakanlık, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirilen düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılmasını, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesini hedeflediklerini belirtti. Adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.