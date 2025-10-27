Diyarbakır merkezli ve 11 ili kapsayan operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırmakla suçlanan 26 şüpheliden 22’si tutuklandı.

6 aylık takip

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla bungalov ev kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandıran bir çağrı merkezi üzerinden soruşturma başlattı. Şüphelilere yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya’daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

22 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 lira işlem yapıldığı belirlendi.