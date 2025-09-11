Son Mühür- İzmir’de, Disk 5 Nolu Şube Konak temsilcileri, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre sendika temsilcileri Kantar Karakolu’na çağırıldı ve karakolda gözaltına alındılar. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, şube yöneticisi Olcay Çalık ve işyeri temsilcisi Tolga Irmak, 19 Mart’ta düzenlenen “hukuk darbesine karşı yürüyüş” eylemleri sırasında attıkları sloganlar gerekçesiyle Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşlarının ifadeleri alınırken, savcılığın talimatıyla gece boyunca gözaltında tutulacakları ve yarın sabah mahkemeye sevk edilecekleri belirtildi. Öte yandan iki sendika temsilcileri kontrol için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Sendika açıklamasında, “Gözaltılar, tutuklamalar ve baskılar bizi yıldıramaz!” ifadelerine yer verildi.

Sendika yetkilileri, gözaltıların keyfi ve siyasi baskı niteliğinde olduğunu vurguladı.