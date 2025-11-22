Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyeti açık ofisinde ağırladı. Görüşmede, Kırgızistan’ın Bişkek kenti ile İzmir’in kardeş kent ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Kırgızistan’daki diğer kentlerle iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ele alındı. Buluşma sonunda Büyükelçi Kazakbaev, Başkan Tugay’a geleneksel ak kalpak hediye etti.

“Kardeş ülkesiniz, yakın iş birliğine açığız”

Başkan Tugay görüşmede, “Sizler bizim için kardeş ülkesiniz. Çok yakın olmak istiyoruz. Bu konuda gerçekten çok istekliyim. Kardeş belediye anlaşmaları da bizim için kıymetli. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İş alanında yatırımlar, şehircilik, eğitim, kültür, sanat, çevre, iklim ve ulaşım gibi pek çok konuda birlikte çalışabiliriz” dedi. Tugay ayrıca, heyet olarak Kırgızistan’ı ziyaret etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

“Sizden öğrenecek çok şeyimiz var”

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Başkan Tugay’ı Kırgızistan’a davet ederek, “İzmir özel bir şehir. Sanayi, turizm, otelcilik ve yerel yönetimler alanında iş birliği yapabiliriz. Şehircilik alanında tecrübe paylaşımı konusunda Bişkek Belediye Başkanının da ricası var. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var” diye konuştu.