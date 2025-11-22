AK Parti Gaziemir Daraltışmış İlçe Danışma Meclisi, İlçe Başkanı İsmail Yaşadı başkanlığında, İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, Mahalle Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçedeki trafik ve otopark sonunu üzerinden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işak'a yüklendi.

Başkan Yaşadı, yaptığı konuşmada, ''Gaziemir’de trafik artık günlük hayatın en büyük eziyetlerinden biri haline gelmiştir. Önder Caddesi’nden çıkmak bir işkenceye dönüştü; vatandaşlarımız evine, işine, okuluna ulaşmak için dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Sadece bir kez kronometre tutsalar, yaşanan zaman kaybının ve mağduriyetin boyutunu herkes görecek. Fakat ne yazık ki Gaziemir Belediyesi bu soruna karşı tek bir somut adım bile atmamıştır. Seçimlerden önce Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık, “Yeni yollar, kavşaklar ve alt-üst geçitlerle trafiği önemli ölçüde rahatlatacağız.” diyordu. Peki nerede bu yollar? Nerede bu kavşaklar? Nerede hazırlanan projeler? Sözler havada kaldı, Gaziemir ise olduğu yerde saymaya devam ediyor. Trafiğin ayrılmaz bir parçası olan otopark sorunu da büyüyerek devam ediyor. İlçe merkezine gelen bir vatandaşın aracına yer bulma ihtimali yok denecek kadar az. Akşam evine dönen Gaziemirli, otopark aramak için sokak sokak dolaşıyor. Soruyoruz: Bir tek otopark projesi başlatıldı mı? Hayır. Gaziemir plansızlığın bedelini ödüyor. Sayın Işık, seçim sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay’a alternatif güzergâh ve trafik raporları sunacaklarını açıklamıştı. Peki ne oldu o raporlar? Kayboldu mu? Rafa mı kaldırıldı? Gaziemir halkı, vaatlerin lafta kalmasına artık tahammül edemiyor.''