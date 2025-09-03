AK Partili meclis üyesinden Melek Mosso’ya skandal sözler: “O bayan giyinmeden gelmiş”

Son Mühür- Kastamonu Belediye Meclisi’nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, Mosso’nun sahne kıyafetini hedef aldı. Namlı, “Ahlaksızları yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye kalkarlar. O gün gördüklerim karşısında karnım cız etti. Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Bu Kastamonu’ya yakışıyor mu? Böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle sert ifadeler kullandı.

Namlı’nın açıklamalarına Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci’den tepki geldi. Büyükdemirci, “Bir kadının giyimi üzerinden ahlak savunusu yapmak kimsenin haddi değildir. Bu çağda hala kadınların kıyafeti üzerinden ahlak dersi verilmesini kınıyorum. Bu gerici anlayış kadın hakları ihlallerine ve kadın cinayetlerine zemin hazırlıyor” dedi.

“Kadınlar adına kınıyorum”

Büyükdemirci, açıklamasında kadınlara yönelik şiddet örneklerine de değindi: “Geçtiğimiz günlerde bir kadın, cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürüldü. Fail ise indirim aldı. İşte bu zihniyet, bu görüşler birbirini besliyor. Kadınların giyimine ne mini etek ne de başörtüsü üzerinden müdahale edilebilir. Bu açıklamaları tüm kadınlar adına kınıyorum.”

Başkan Baltacı’dan teşekkür

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da tartışmalara dahil oldu. Baltacı, Mosso’ya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



“Kadın ister türbanlı ister türbansız olsun, kıyafetine yalnızca kendisi karar verir. O konsere gelen binlerce Kastamonulu bizim insanımızdır. Sayın Mosso’nun Cumhuriyet’e sahip çıkan bir sanatçı olarak Kastamonu’ya gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.”