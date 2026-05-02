Son Mühür / Türkiye Belediyeler Birliği’nin mayıs ayı olağan genel kurul heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de encümen üyeliğe aday olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. TBB’nin bir çatı örgüt olduğunu ve belediyelere birçok katkı sağladığını belirten Başkan Tutdere, yeni dönem için başarı temennilerinde bulundu. Tutdere, Adıyaman özelinde de yaptıkları çalışmaları anlattı; depremin yaralarını sardıklarını belirterek, “Adıyaman’ı bölgenin incisi yapacağız” mesajı verdi.

“Bugün tüm Türkiye’de binden fazla belediyemizin çatı örgütü olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin hem başkan seçimi hem de diğer organlarının seçimi var” sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Tutdere, “Sabah biraz gergin başladı, ufak bir elektriklenme oldu ama sonrasında demokratik ortamda seçim yapıldı. Daha önce başkan vekili olarak görev yapan sayın Vahap Seçer delegelerin takdiri ile yeniden seçildi. Ben geçen dönem TBB’nin encümenindeydim. Yine şimdi adayız. Seçildiğimizde TBB’yi eşit ve adil bir kurul haline getirmiştik. Aynı zamanda da bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediyelerimiz halkın doğrudan hizmetinde olan kurumlar. Dolayısıyla belediyelerimiz TBB aracılığıyla projeler geliştiriyor. Eğitimden tutun da proje yatırımlarına kadar ciddi destekleri, hibeleri var. Bu uygulama devam edecek; belediyelerin kendisini yalnız hissetmeyeceği yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Adıyaman’ı bölgenin incisi yapacağız”

“Bu süreçte başkan olmak çok zor” mesajı da veren Başkan Tutdere, “Adıyaman bir deprem şehri. Kentimizin çokça sorunları var. Siyasi olarak da rahat bir ortam yok. Her şeye rağmen biz halkımıza söz verdik; şartlar ne olursa olsun görevimizi yapacağız. Belediye başkanlığı zor ama bir o kadar da kutsal bir iş. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir yol yaptığınızda onu kullanan sürücülerin duası yetiyor. Bu, bütün gerginliğimizi alıyor. İşimizi severek yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 6 Şubat’ın yaralarını sarıp Adıyaman’ı bölgenin incisi yapacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor; hem kendi bütçemiz hem de kardeş belediyelerimizin bütçesiyle şehri yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Maliyetlerin yükselmesi sıkıntıya soktu”

Son olarak, “En çok zorlandığınız konu nedir?” sorusunu da yanıtlayan Tutdere, “Şu anda ekonomi kriz nedeniyle maliyetlerin yükselmesi tüm belediye başkanlarını sıkıntıya soktu. Bu konuda ekonomik olarak sorunlarımız oluyor, her vatandaş gibi” diye konuştu.