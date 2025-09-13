Adıyaman’da deprem sonrası zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, art arda yazılan trafik cezaları nedeniyle isyan etti. Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik yapılan sıkı denetimlerde kesilen yüksek meblağlı para cezaları, halkın tepkisini çekti.

Dar Gelirliye Ceza Yağdı: “Motosiklet Lüks Değil, Mecburiyet”

Kentte genellikle dar gelirli ailelerin tercih ettiği ulaşım aracı olan motosikletlere yönelik yapılan kontroller sırasında uygulanan cezalar, vatandaşlar arasında büyük gerginlik yarattı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle toplu taşıma yerine motosiklet kullanmak zorunda kalan depremzedeler, kesilen cezaların adeta bir cezalandırmaya dönüştüğünü söyledi.

“Hem Deprem Mağduruyuz, Hem Ceza Mağduru”

Vatandaşlar, depremden sonra yaşadıkları maddi ve manevi yıkımın üzerine bir de trafik cezalarının yüklenmesinin haksızlık olduğunu belirtti. Trafik kontrolleri sırasında bazı vatandaşlarla polis arasında zaman zaman tartışmalar ve arbede yaşandığı bildirildi.

“Adalet ve Merhamet İstiyoruz”

Cezaların özellikle dar gelirli kesimi hedef aldığını savunan Adıyamanlılar, bu durumun sosyal adaleti zedelediğini dile getirdi. Birçok vatandaş, "Zaten geçinemiyoruz, her gün yeni bir ceza geliyor. Motosiklet bizim için lüks değil, ulaşım aracı" diyerek yetkililerden çözüm talep etti. Ceza uygulamalarında daha insaflı ve adil bir yaklaşım isteniyor.