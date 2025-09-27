Adıyaman’ın merkez Turgutreis Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil inşaat temeline düşerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 02 AFP 029 plakalı otomobilin sürücüsü, Eski Zey Caddesi üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki bir inşaat temeline düştü.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet T., Muhammet Fatih İ., Ramazan Samet Ö. ve Ramazan T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.