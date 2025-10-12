İstanbul’da iki gündür kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun, Esenyurt’ta darbedilmiş halde bulundu.
Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı iletişim kurduğu belirtilen Tosun’un, kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın şekilde bulunduğu öğrenildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan gazeteci, çevredekilerin ihbarı üzerine bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıt sırasında kimliğine ulaşılamadığı için yakınlarına haber verilemedi.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Tosun’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Gazeteci Hakan Tosun, Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok çevre direnişini belgeselleştiren çalışmalarıyla tanınıyordu.