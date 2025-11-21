İstanbul’un Fatih ilçesinde, Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında çekilen uygunsuz görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler, toplumda geniş çaplı bir öfkeye neden olurken, olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan kişilerin kimlik tespiti yapıldı. Olayla ilgili 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mezar başında sergilenen uygunsuz davranışlar, hem kamuoyunda hem de sosyal medya platformlarında sert biçimde eleştirildi. Tepkiler, genç yaşta öldürülen İkbal Uzuner’in anısına yapılan bu saygısızlığın kabul edilemez olduğu yönünde birleşti.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.