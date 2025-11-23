Son Mühür- İstanbul’un Fatih ilçesinde Ekim 2024’te Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner, bu kez mezarında hedef alındı. “Sur cinayetleri” olarak bilinen olayın ardından toplumda derin iz bırakan genç kadının mezarında, geçtiğimiz günlerde uygunsuz hareketlerde bulunuldu.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Şüphelilerin mezarlığa giderek saygısız davranışlar sergilediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

Soruşturma sonrası 4 kişi gözaltına alındı

Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrollü serbest

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.