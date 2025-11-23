Son Mühür- Yunanistan ve Ukrayna'nın Rusya'yı ve Türkiye'yi dışlayan yakınlaşmasına tepki gösteren Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Yunanistan'ı düşmanca davranmakla suçlamıştı.

Zakharova'nın, ''Yunanistan, Rusya'ya karşı açıkça düşmanca adımlar atıyor.

Bu karara uygun şekilde yanıt vereceğiz.'' açıklamasının ardından Rus sosyal medyasında çok sayıda hesap, ''Ayrıca Türklerin Yunanistan'a karşı özel bir askeri operasyon düzenlemesini destekleyebileceğimize inanıyorum'' yönündeki mesajlar Prof. Dr. Hasan Günal'ın da gündemindeydi.

Desteğinize gerek yok...



Rusya'ya yönelik olarak, ''Yunanlara karşı bir askeri harekâtta Türkleri desteklemenize gerek yok.'' vurgusunda bulunan Prof. Günal,

''Gerekirse, Türkiye bunu yapabilecek kapasitededir. Yapmanız gereken tek şey, Türk Kıbrıslı Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımanızdır, çünkü bu açıkça Rusya'nın çıkarına.

Tamamen gerçekdışı olsa bile birleşik bir Kıbrıs, adanın AB toprağı haline gelmesi ve kademeli olarak NATO üyesi olması anlamına gelir. Adada iki devlet olması, Rusya'nın çıkarlarına kesinlikle çok daha iyi hizmet eder.'' değerlendirmesinde bulundu.