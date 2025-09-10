Emekli Astsubay Kamil Arslan, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Bursa Yenişehir’de ikamet eden ve aslen Sakaryalı olan Arslan, uzun süredir karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Vefatı, çalışma arkadaşları ve gönüllü olduğu kurumlarda geniş yankı uyandırdı. Cenazesi, Adapazarı Semerciler Mahallesi Şerefiye Camii’nde kılınan namazın ardından Camili Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Kamil Arslan Kimdir?

Kamil Arslan, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllar yaşayan bir askerdi. Emekli olduktan sonra İHH Yenişehir Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı kurumda yetim sorumlusu olarak da çeşitli çalışmalar yürüttü. Gönüllülük projelerinde aktif rol aldı ve İHH camiasında saygı gören isimler arasında yer aldı.

Çevresi tarafından çalışkan, yardımsever ve topluma hizmet eden bir kişilik olarak tanındı. Sakarya kökenli olan Arslan, hem Bursa hem de Sakarya’da sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Neden Hayatını Kaybetti?

Kamil Arslan’ın vefat nedeni karaciğer kanseri olarak açıklandı. Yaklaşık iki yıl boyunca tedavi gördü; hastalığın ilerlemesi nedeniyle son aylarda sağlık durumu kötüleşti. Ailesi ve yakın dostları tedavi süresince yanında yer aldı. Hastalığın ilerlemesi sonucunda 10 Eylül Çarşamba günü hayatını kaybetti. Vefatı, hem askeri camiada hem de yardım kuruluşlarında büyük üzüntü yarattı.

Vefatı ve Son Yolculuğu

İHH ve askeri çevrelerde sevilen birisi olan Kamil Arslan için Sakarya’da tören düzenlendi. Defin işlemi, Adapazarı Semerciler Mahallesi Şerefiye Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirildi. Son yolculuğunda camia dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Kamil Arslan’ın ismi, yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve şuurlu gönüllülük projeleri ile Bursa ve Sakarya’da saygı ile anılıyor. Sosyal sorumluluk alanında bıraktığı iz, çevresi tarafından takdir ediliyor