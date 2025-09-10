Ceyhun Mengiroğlu, son günlerde yatırım vaadiyle piyasadan yüksek miktarda borç aldığı ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Oyuncu, çeşitli bankalardan ve kredi kartlarından toplam yaklaşık 6.5 milyon TL borç aldı, ardından piyasadan 10 milyon TL'ye yakın borç topladı ve bu parayla ortadan kayboldu. Alacaklılar, uzun süre Mengiroğlu’na ulaşamazken, iddialara göre oyuncu son olarak Bali’de görüldü ve telefonlarına cevap vermedi. Kimin dolandırıldığına dair net bir isim veya şirket bilgisi açıklanmadı, finansal olarak piyasadan ve şahıslardan borç aldığı bildirildi. Kendisinden resmi bir açıklama gelmediği için olayın hukuki süreci ve mağdur sayısı henüz netleşmedi.

Ceyhun Mengiroğlu Hakkındaki Dolandırıcılık İddiaları

Yatırım yapacağı vaadiyle piyasadan yaklaşık 10 milyon TL borç aldığı ileri sürüldü. Ayrıca çeşitli bankalardan 5 milyon TL kredi çektiği ve 1.5 milyon TL’lik kredi kartı harcamaları yaptığı bildirildi. Tüm borçlar toplandığında piyasaya olan yükümlülük yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaştı. Borçların ödenmemesi ve Mengiroğlu’na ulaşılamaması sebebiyle mağdurların kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

Mengiroğlu’nun Bali’ye eşiyle birlikte gittiği öne sürülüyor. Alacaklılar kendisine ve eşi Sena Mengiroğlu’na ulaşmaya çalıştı. Sena Mengiroğlu, “Biz ayrıldık, Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum, beni aramayın” dedi. Sosyal medya hesaplarında çift hâlâ birlikte görülse de, resmi bir açıklama yapılmadı.

Oynadığı Diziler

Ceyhun Mengiroğlu’nun kariyerinde başrol ve yan rollerde yer aldığı pek çok dizi bulunuyor. 2015'te “Adı Mutluluk” ile çıkış yaptı. Ardından “Paramparça”, “Rüya”, “Payitaht Abdülhamid”, “Maria ile Mustafa”, “İkimizin Sırrı” ve “Yasak Elma” gibi popüler yapımlarda rol aldı. Son olarak “Teşkilat” dizisinde "Cihangir Erdemsoy" karakterini canlandırdığı biliniyor.

Mengiroğlu’nun başlıca oynadığı diziler:

Adı Mutluluk (Eren Yüksel, 2015)

Paramparça (Deniz, 2016)

Rüya (Bulut Giray, 2017)

Payitaht Abdülhamid (Mehmet Celaleddin, 2019)

Maria ile Mustafa (Görkem Karlıdağ, 2020)

İkimizin Sırrı (Emir Karahun, 2021)

Yasak Elma (Ekin Önder, 2022)

Teşkilat (Cihangir Erdemsoy, 2023)

Son Gelişmeler ve Magazin Gündemi

Olayın ardından Mengiroğlu’nun sosyal medya hesabı ve telefon hattı kapalılandı. Yakın çevresindeki kişiler de kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Borç iddiaları ve mağduriyetin boyutu magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Resmi açıklama ve hukuki süreç bekleniyor; dolandırılan kişi ya da kurumların tam listesi ise henüz açıklanmadı.

Mengiroğlu’nun çok sayıda dizi projesinde yer alması ve aktif oyunculuk geçmişine rağmen mali sorunlar yaşaması sektörde şaşkınlık yarattı. Tüm gelişmelerle ilgili araştırmalar devam ediyor