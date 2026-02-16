Son Mühür- Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde Prof. Dr. M.Yekta Öncel dönemi kapandı. Altı yıldır başhekim olarak görev yapan Prof. Öncel yayınladığı veda mesajında,

''Altı yıldır onurla yürüttüğüm Buca Seyfi Demirsoy EAH Başhekimliği görevimden, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde üstleneceğim yeni görevim nedeniyle ayrılıyorum'' ifadelerine yer verdi.

Yoğun bir gayret içindeydik...



Öncel mesajında,

''Görev sürem boyunca hastanemizin sağlık hizmet kalitesini yükseltmek, eğitim ve araştırma hastanesi kimliğini öne çıkarmak ve hasta ile çalışan memnuniyetini artırmak adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisinde olduk.

2020’den bu yana hastanemizin eğitim ve araştırma misyonunun güçlenmesi, yeni hizmet binalarının ve özellikli birimlerin devreye alınması, modern tıbbi altyapının geliştirilmesi ve milyonlarca hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunulması; hep birlikte ortaya koyduğumuz emeğin en somut göstergeleri olmuştur.

Bu süreçte birlikte emek verdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' diyerek bugüne kadar hayatı geçirdiği projeleri madde madde saydı.

Öncel mesajında şu ifadelere yer verdi...



Görev döneminde neler başarıldı?



• 2020’de hastanemizin İzmir Demokrasi Üniversitesi ile afiliye olmamızla eğitim ve araştırma statüsü kazanarak A1 rolünde hizmete başlamıştır.

• Aynı dönemde Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ek Hizmet Binası olarak hastanemize entegre olmuş ve hizmet alanımız genişletilmiştir.

• 30 Ekim 2020’de İzmir Depremi’nde ağır hasarlı olan hastanemiz başarıyla tahliye edilmiş ve yerine yapılan yeni hizmet binamızın inşaat ve kesin kabul süreçleri titizlikle yürütülmüştür.

2022 tarihinden bu yana...



• 7 Kasım 2022 tarihinde yeni hizmet binası; modern tıbbi altyapısı, tek kişilik hasta odaları, yoğun bakım üniteleri ve ileri teknoloji cihazlarıyla hasta kabulüne başlamıştır.

• ⁠Yoğun bakımlar, Endoskopi, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Fizik Tedavi Ünitesi, Denetimli Serbestlik Polikliniği, Yandal ve Mesai Dışı Poliklinikleri açılmasının yanında, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), Obezite Merkezi, Sağlık Kurulu, ÇÖZGER, ÇEMATEM, Koroner Anjiyografi, Girişimsel Radyoloji, ESWL (Taş Kırma), Ayaktan Tedavi Birimi, KBRN Dekontaminasyon Ünitesi ve Uyku Laboratuvarı hizmete açılmıştır.Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin ise kısa sürede hizmete açılması beklenmektedir.

• İzmir Demokrasi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde lisans eğitiminin sürdürülmesi ve yeni açılan 16 eğitim kliniğinde tıpta uzmanlık eğitimleri devam etmektedir.

Uluslararası indekse girmiştir...



• Hastanemiz resmi yayın organı olan Forbes Tıp Dergisi (Forbes J Med)'ni 2020 yılında kurulmuş ve kısa sürede Baş Editörü olduğum dergi Ulakbim TR Dizin ve Uluslararası diğer indekslere girmiştir.

• Önemli gün ve haftalarda bilgilendirme standı kurulması, etkinlikler düzenlenmesi ve ilgili personellere teşekkür ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

• Çok Amaçlı Salon (Dart, Satranç, Langırt, Masa Tenisi) açarak, çalışanların boş vakitlerinde iyi zaman geçirebilecekleri olanaklar sunulmuştur. Bu alanlarda turnuvalar düzenlenmiştir.

• ⁠Hastanemiz kısa sürede milyonlarca hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunarak kapsamlı tedavi ve bakım süreçlerini başarıyla yürütmüştür.

Çalışma arkadaşlarım sayesinde...



Bu gelişmeler, tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili katkısıyla mümkün olmuştur.

Görevimden ayrılıyor olsam da sağlıkta nitelikli hizmet üretme ve akademik gelişime katkı sunma idealimi, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde üstleneceğim yeni görevimde de aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ve birlikte çalışma onurunu yaşadığım tüm yol arkadaşlarımın meslek hayatımdaki yeri her zaman müstesna kalacaktır.