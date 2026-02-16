Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu" olarak bilinen kapsamlı soruşturma dosyasında dikkat çeken bir gelişme kaydedildi. Genişletilen tahkikat çerçevesinde, İzmir'in Çeşme ilçesinin Belediye Başkanı Lal Denizli’nin, konuyla ilgili beyanına başvurulmak üzere İstanbul’a davet edildiği ileri sürüldü. Emniyet ve yargı koridorlarından sızan bilgilere göre, operasyonun ucu İzmir’e kadar uzanırken, Denizli’nin ifade süreci merakla takip ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan davet

Yargı makamlarının büyük bir gizlilikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, dosyadaki deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda listenin genişlediği belirtiliyor. Bu bağlamda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin de adının dosyada yer aldığı ve kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin beklendiği öğrenildi. Henüz davete icabet edilip edilmediği netlik kazanmazken, hukukçular bu tür büyük çaplı dosyalarda isimlerin geçmesinin usul gereği beyan alma sürecini başlattığına dikkat çekiyor.

Başkan Lal Denizli'nin şüpheli sıfatıyla, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır”

Lal Denizli kimdir?

Gündeme oturan bu gelişmenin ardından Lal Denizli’nin geçmişi ve profili de yeniden mercek altına alındı. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli’nin kızı olan Lal Denizli, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Lycée Français Pierre Loti d’Istanbul’da başlayan Denizli, yükseköğrenimini Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Akademik birikimini Hukuk yan dalı ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı ile taçlandıran Denizli, çok dilli kimliğiyle de tanınan bir isim olarak biliniyor.

Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihe geçti

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çok genç yaşlarda adım atan Lal Denizli, partinin mutfağından yetişerek önemli sorumluluklar üstlendi. Gençlik kollarından saha koordinatörlüğüne kadar geniş bir yelpazede görev alan Denizli, 31 Mart 2023 Yerel Seçimleri’nde tarihi bir başarıya imza attı. İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de oyların yüzde 53.74’ünü alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Denizli, ilçenin yönetimine geçen ilk kadın başkan sıfatını taşıyor. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerine hakim olan Denizli hakkındaki iddiaların yargı süreciyle nasıl netlik kazanacağı kamuoyu tarafından yakından izleniyor.