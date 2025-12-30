Son Mühür- Ünlü isimler ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile YouTuber Taner Çağlı’nın adli makamlarca alınan ifadelerine ilişkin detaylar kamuoyuna yansıdı. Dosyada, her iki ismin de Mehmet Akif Ersoy hakkında beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Veyis Ateş suçlamaları kabul etmedi

Soruşturma kapsamında tutuklanan Veyis Ateş, hakimlik ifadesinde suçlamaları reddetti. Ateş, Mehmet Akif Ersoy’un Piyalepaşa’daki konutuna 2018-2020 yılları arasında birkaç kez uğradığını, bu ziyaretlerin yalnızca sohbet ve çay içme amaçlı olduğunu söyledi.

Ateş savunmasında, hakkında yürütülen soruşturmanın mesleki itibarına zarar verdiğini öne sürerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzun yıllardır haberler yaptığını ve bu suçlamalarla ilişkilendirilmesini kabul etmediğini dile getirdi. Ateş savunmasında "20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler" ifadelerine yer verdi.

Taner Çağlı pişmanlığını dile getirdi

YouTuber Taner Çağlı ise ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy ile geçmiş yıllarda bir YouTube içeriği vesilesiyle tanıştıklarını belirtti. Yaz aylarını kendisine ait teknede geçirdiğini ifade eden Çağlı, Ersoy’un daha sonra iki kadınla birlikte teknede misafir olmak istediğini ve bu talebi kabul ettiğini anlattı.

Çağlı, teknede yaşananlara ilişkin gözlemlerini aktarırken Mehmet Akif Ersoy'u iki kadın ile yatakta gördüğünü öne sürdü, alkol tüketiminin yoğun olduğunu ve bazı durumların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İfadesinde, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Çağlı, öğretmen olduğunu ve uyuşturucu karşıtı yayınlar yaptığını vurguladı.

Tutuklama gerekçesi

Mahkeme kararında, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulan kişilerin, suçlamalara ilişkin yer, zaman ve tanık bilgilerini ayrıntılı şekilde aktardığına dikkat çekildi. Bu beyanların, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu ve dosyada somut delillerin bulunduğu ifade edildi.

Uyuşturucu soruşturmasının çok yönlü olarak sürdüğü, dosyaya yeni ifade ve delillerin eklenebileceği bildirildi.