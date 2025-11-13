Son Mühür - TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, küçük esnaf ve sanatkârın 2026 yılında gerçek usule geçmesini öngören düzenlemeye dikkat çekerek uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi. Osmanağaoğlu, Türkiye genelindeki esnafın ekonomik yükünün artacağını belirtti ve “Türkiye sizden hayırlı bir müjde bekliyor” ifadelerini kullandı.

Esnafın sesi oldu

Esnafın Türkiye’nin temel dinamikleri arasında yer aldığını vurgulayan Osmanağaoğlu, taksici esnafının araç yenileme zorunluluğuna ilişkin ÖTV indirimi beklentisini de gündeme getirdi. Hizmet sektörünün yükünü taşıyan taksicilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Gerçek bir esnaf dostu”

MHP’li Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, milletvekilinin esnafa yönelik samimi yaklaşımını takdir etti:

“Tamer beyin başarısının sırrı vatandaşın nabzını iyi tutması. Esnafın sorunlarına en az bizim kadar çözüm arıyor. Yüce mecliste sesimiz olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz.”

“İzmir’de yüzlerce esnaf kepenk kapatır”

Yeni düzenlemenin İzmir’de çok geniş bir kesimi etkileyeceğini belirten Ata, uygulamanın esnafı ağır mali yük altına sokacağını söyledi: “Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde esnaf 1 Ocak’tan itibaren gerçek usule geçecek. İzmir’de 30 ilçeden yalnızca üçü bu sınırın altında. Yani 27 ilçedeki yaklaşık 30 bin esnaf bu uygulamadan zarar görecek. Lokantacı, tamirci, inşaatçı, taksici, küçük perakendeci gibi geniş bir kitle ek olarak ayda en az 5 bin liralık yükle karşılaşacak. Küçük esnaf bu yükün altından kalkamaz.”

“Uygulama bir yıl ertelensin”

Esnafın yeni sisteme hazırlıksız yakalandığını dile getiren Ata, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Uygulama bir yıl ertelensin. Bu süreçte altyapı hazırlansın. Bakanlık esnaf teşkilatlarıyla iş birliği yaparak kriterleri belirlesin. Örneğin nüfus sınırı 30 binden 50 bine çıkarılabilir. Böylece geçiş sancısız olur. Aksi halde İzmir’de yüzlerce esnaf kepenk kapatır. Esnafa geçiş için zaman verilmeli.”

Ata, bu görüşleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ileteceklerini belirterek sözlerini, “Esnafı yaşat ki devlet yaşasın” ifadeleriyle tamamladı.