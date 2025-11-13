Son Mühür- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye genelinde artan deprem endişesi, son günlerde yaşanan sarsıntılarla yeniden gündeme taşındı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, özellikle İzmir’deki tedirginliği artırdı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki riskli alanları sıraladı ancak en dikkat çekici uyarıların İzmir için yapıldığı görüldü.

İzmir uyarı listesinin merkezinde yer aldı

Prof. Ercan’ın paylaştığı risk haritasında çok sayıda il ve ilçe bulunsa da, en kalabalık ve en geniş uyarı listesi İzmir’e ait.

Ercan, İzmir'de zeminin “sulak, gevşek ve verimli tarım toprağı” niteliği taşıdığı bölgelerde çok katlı yapıların depremde daha büyük hasar alabileceğine dikkat çekti.

İzmir’de uyarı yapılan bölgeler şunlar:

Bayraklı,

Bornova Ovası,

Menemen Ovası,

Torbalı,

Tire,

Ödemiş,

Kemalpaşa,

Mavişehir,

Bostanlı,

Alaybey,

İnciraltı,

Çiğli.

İzmir’de sarsıntı 3 ile 5 kat büyüyebilir

Prof. Ercan, gevşek zemine sahip bölgelerde sarsıntının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sulak ve gevşek zeminlere dikilmiş çok katlı yapılar deprem sırasında sarsıntıyı üç ile beş kat büyüterek yapıyı hoplatır. Rezonansa gelen bu yapılar aşırı çalkalanır ve dayanamazsa çöker.”

Bu risk özellikle Menemen–Çiğli–Mavişehir–Bayraklı hattı ile İnciraltı–Balçova çevresinde daha fazla görülüyor.

Türkiye’nin diğer riskli bölgeleri

İzmir dışında uyarı yapılan alanlar şöyle sıralandı:

Aydın Efeler,

Manisa – Turgutlu,

Balıkesir,

Afyonkarahisar,

Erzincan,

Tokat – Amasya,

Adana – Çukurova – Ceyhan,

Mersin,

Bursa (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım),

Muğla – Fethiye,

Kocaeli – Gölcük,

Düzce – Kaynaşlı – Bolu – Adapazarı.

Prof. Ercan’ın açıklamasında İstanbul’un da çok sayıda ilçesi risk grubunda yer aldı. Ancak listede en yoğun uyarı İzmir için yapıldığı için dikkatler yeniden kente çevrildi.

Yer–yapı güvenlik belgesi çağrısı

Uzman, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanlara önemli bir uyarı yaptı:

Ev alırken veya kiralarken yer–yapı güvenlik belgesi mutlaka talep edilmeli.

Belge olumsuzsa yapıdan vazgeçilmesi gerekiyor.

Yıkımı sağlayanın fay kırığı değil, zemin ile yapının uyumsuzluğu olduğu vurgulandı.

Güvenli bölgeler nereler?

Bir vatandaşın “Peki nereler güvenli?” sorusuna Prof. Ercan şu cevabı verdi: “Artvin’den Kırklareli’ne Karadeniz kıyıları, tüm Orta Anadolu, tüm Güneydoğu Anadolu, Trakya ve Ankara Türkiye’nin en güvenli yerleridir. Ancak şunu unutmayın: Depremi fay değil, yapı ile zeminin rezonansa girmesi yıkar.”