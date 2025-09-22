Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve akademik geçmişiyle dikkat çeken İdil Bilgen, son dönemin en çok konuşulan genç isimleri arasında yer alıyor. Hem tıp eğitimi hem de modellik kariyerindeki hızlı yükselişiyle gündeme gelen Bilgen, özellikle Miss Turkey birinciliğiyle ülke çapında tanındı. Bilgen’in hayat hikayesi, genç yaşta elde ettiği ulusal ve uluslararası dereceler, eğitim başarısı ve sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle öne çıkıyor.

İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İdil Bilgen, 2000 yılında İstanbul’da doğdu ancak aslen Ankaralı. Çocukluk yıllarını İstanbul’da geçiren Bilgen, ilkokul ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi ve 2024 yılında mezun oldu. 24 yaşında olan Bilgen, 1.80 cm boyunda. Bilgen’in babası, diplomat ve Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen’dir. Annesini küçük yaşta kaybeden İdil Bilgen’in Metehan adında bir kardeşi var. Bilgen, sporla da yakından ilgilendi; koşu ve voleybol gibi branşlarda okul takımlarında yer aldı. Akademik eğitimini tamamladıktan sonra devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bingöl’ün Yayladere ilçesine doktor olarak atandı.

Başarıları, yarışmadaki derecesi ve mesleği

İdil Bilgen, 2024 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey güzellik yarışmasında 20 finalist arasından birinciliği elde ederek Türkiye’nin en güzel kızı unvanına sahip oldu. Yarışmada Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski güzellerin jüri koltuğunda oturduğu finalde, 2 numarayla yarıştı ve ilk sırada yer aldı. Miss Turkey tacını takan Bilgen, 2025 Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve burada finale kalan isimler arasında yer aldı. Bilgen’in asıl mesleği doktordur ve tıp fakültesi mezunu olarak kariyerini sağlık alanında sürdürüyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine ve tıp araştırmalarına aktif şekilde katılıyor. Hem güzellik hem de eğitim alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Bilgen, genç kuşağa örnek olmayı sürdürüyor