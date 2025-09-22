Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, bir buçuk yıldır devam eden ve bir türlü dinmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaşadığı rahatsızlığın ardındaki gizem, doktorların yaptığı detaylı tetkikler sonucunda ortaya çıktı. Öksürüğün sebebi, Aysel Türkeş'in akciğerine yapışmış bir kabak çekirdeği olduğu anlaşıldı.

Görüntüleme ve tedavi süreci

Hastanın şikayetleri üzerine, Battalgazi Devlet Hastanesi'nden doktor Ömer Emre Aşkın, Aysel Türkeş'in astım veya KOAH gibi kronik bir rahatsızlığa sahip olabileceği şüphesiyle çeşitli tetkikler istedi. Yapılan ileri düzey görüntülemelerde, akciğerde şüpheli bir alan fark edildi. Doktor Aşkın, durumu netleştirmek için bronkoskopi işlemi uygulamaya karar verdi. Bu işlemle, akciğere kamera ile girilerek yabancı cismin ne olduğu belirlendi ve başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Doktor ve hastadan açıklamalar

Operasyonu gerçekleştiren doktor Ömer Emre Aşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastamız bize uzun süreli öksürük şikayetiyle geldi. Yaptığımız tetkiklerde, bronkoskopi işlemi sırasında akciğerde yabancı bir cisim olduğunu gördük. Operasyonla çıkardığımız bu cismin bir kabak çekirdeği olduğunu tespit ettik. Hastamız bu işlem sonrasında sağlığına kavuştu" dedi.

Aysel Türkeş ise yaşadığı bu şaşırtıcı durumun ardından sağlığına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkeş, uzun süre öksürmesine neden olan basit bir cismin hayatını ne kadar olumsuz etkilediğini fark ettiğini belirtti. Bu olay, günlük hayatta tüketilen besinlerin dikkatli bir şekilde yenilmesi gerektiği ve kronikleşen sağlık sorunlarının ardında beklenmedik nedenlerin yatabileceği gerçeğini bir kez daha gösterdi.