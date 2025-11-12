Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 12 maçlık süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda sadece 6 gol yiyen Göztepe, lider Galatasaray’la birlikte Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Savunmadaki istikrarıyla puan tablosunda üst sıralarda yer alan İzmir ekibi, hem defans hattı hem kalecisiyle örnek bir performans sergiliyor.

8 maçta kalesini gole kapattı

Göztepe, oynadığı 12 maçın 8’inde rakiplerine gol şansı tanımadı. Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan hem galibiyet hem de gol yemeden ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Eyüpspor maçlarında da savunma disiplininden taviz vermedi. Bu performansıyla Göztepe, “en fazla maçta kalesini gole kapatan takım” unvanını aldı.

Üçlü savunma hattı geçit vermiyor

Stoilov’un sistemiyle üçlü defans düzenini benimseyen Göztepe, sezon boyunca 6 farklı savunmacıdan maksimum verim aldı.

Malcom Bokele, Heliton ve Allan Godoi bu hattın değişilmez isimleri olurken; Furkan Bayır, Miroshi ve Taha Altıkardeş zaman zaman rotasyonda görev aldı.

Bu isimler, rakip forvetlere adeta duvar örerek Göztepe’nin ligin en sağlam savunma hatlarından birine sahip olmasını sağladı.

Lis eleştirilerden zirveye çıktı

Geçtiğimiz sezon performansıyla eleştirilen kaleci Mateusz Lis, bu sezon form grafiğini tamamen değiştirdi.

Polonyalı file bekçisi yalnızca 4 maçta 6 gol gördü ve geri kalan karşılaşmalarda kalesini koruyarak takımının başarısında büyük rol oynadı.

28 yaşındaki kaleci, özellikle refleksleri ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Göztepe savunmasını tamamlayan en önemli isimlerden biri haline geldi.

Milli ara sonrası hedef: Avrupa sıralaması

Milli maç arasına moralli giren Göztepe’de hedef, ligin kalan bölümünde Avrupa kupalarına katılma potasında kalmak.

Savunmadaki sağlam yapısını hücumda da güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, Stoilov yönetiminde “denge ve disiplin” odaklı futbol anlayışıyla taraftarına umut veriyor.