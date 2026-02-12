Giresun’un Görele ilçesinde yerel yönetim ve siyaset dünyası, şok edici bir yargı kararıyla sarsıldı. Hakkında sosyal medya üzerinden bir şahsa yönelik "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma yürütülen Cumhuriyet Halk Partisi’li (CHP) Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yargı sürecindeki yeni gelişmenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk aşamada serbest bırakılan ancak savcılığın kararlı itirazı sonrası seyri değişen dosya, ilçede ve siyasi kulislerde bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Savcılığın itirazı yargı kararını değiştirdi

Soruşturmanın başlangıcında adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Hasbi Dede, savcılığın tutuklama talebine rağmen ilk mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, bu kararın yetersiz olduğu gerekçesiyle bir üst mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. Dosyayı ve sunulan delilleri yeniden titizlikle inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını haklı bularak Hasbi Dede’nin yeniden hakim karşısına çıkarılmasına hükmetti.

Görevinden de uzaklaştırıldı

Mahkemenin kararı sonrası yeniden adliyeye celp edilen Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakim karşısında bir kez daha ifade verdi. Yeniden yapılan sorgulama ve dosyadaki somut bulguların değerlendirilmesi neticesinde, mahkeme heyeti bu kez tutuklama kararı verdi. İlk yargısal karardan tamamen farklı bir noktaya evrilen süreç, Dede’nin cezaevine nakledilmesiyle sonuçlanırken; İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararıyla eş zamanlı ilerleyen bu hukuki tablo, Görele’de idari bir boşluk ve siyasi bir hareketlilik yarattı.

"Ben de bu olayın mağduruyum"

Tutuklama kararından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Hasbi Dede, hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt vermişti. Açıklamasında, söz konusu iddialara konu olan ailenin mahremiyetinin ve onurunun korunmasının kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Dede, kendisine yönelik bir kumpas veya yanlış anlaşılma imasında bulunarak, “Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu savunma, yargılama sürecindeki tutuklama tedbirinin ve görevden uzaklaştırma kararının önüne geçemedi.