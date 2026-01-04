Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin batı bölgelerinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı kritik bir uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine dayandırılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyı hatlarının yanı sıra Eskişehir ve Kütahya’nın güneybatı bölgelerinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın kapıda olduğu belirtildi. 4 Ocak 2026 Pazar günü gece yarısına kadar sürmesi öngörülen bu hava hareketliliğinin, yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Balıkesir ve Çanakkale hattında fırtına alarmı

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle Balıkesir ve Çanakkale çevreleri için ayrı bir parantez açıldı. Bu bölgelerde fırtınanın yer yer şiddetini artırarak "kuvvetli fırtına" seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlerden esecek olan sert rüzgarların hızının, açık alanlarda ve kıyı şeritlerinde riskli seviyelere çıkabileceği kaydedildi. Vatandaşların, gün boyunca etkili olacak bu hava muhalefetine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Olası tehlikelere karşı tedbir çağrısı

Fırtınanın beraberinde getirebileceği tehlikelere de değinilen açıklamada, geniş bir risk yelpazesine dikkat çekildi. Çatı uçması, ağaçların veya direklerin devrilmesi gibi fiziksel tehlikelerin yanı sıra ulaşım ağında yaşanabilecek aksamalar konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı özellikle gece saatlerinde azami dikkat gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı, can ve mal güvenliğinin korunması adına yetkili mercilerce yapılan duyuruların anlık olarak takip edilmesinin önemini vurguladı.