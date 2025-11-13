Denizli'nin Buldan Belediyesi'nde 2019-2024 döneminde gerçekleştirilen bazı alımlar ve gayrimenkul satış işlemlerinde, belediyenin yaklaşık 31 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmasına onay verildi. Soruşturma izni verilen isimler arasında eski Belediye Başkanları Mustafa Gülbay ve Mustafa Şevik ile birlikte çok sayıda eski encümen üyesi ve belediye personeli bulunuyor.

Mevzuata aykırı alımlar ve 444 Bin TL'lik kamu zararı

Belediye hesaplarında yapılan detaylı incelemeler, bazı alımlarda mevzuata aykırı hareket edildiğini ortaya koydu. Bilirkişi raporuna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulünden kaçınılarak, alımların kasıtlı olarak parçalara bölündüğü tespit edildi. Raporda, bu yöntemle yapılan 14 farklı çalışmada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022/3 birim fiyatlarına göre olması gerekenden 444 bin 903.48 TL daha fazla ödeme yapıldığı ve bu durumun kamu zararına yol açtığı belirtildi.

Bu usulsüzlükler nedeniyle eski Belediye Başkanı Mustafa Şevik, eski Fen İşleri Müdür Vekili/Harcama Yetkilisi A.A.C., Gerçekleştirme Görevlisi/Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi E.A. ile Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri E.K., A.E. ve Z.G. için İçişleri Bakanı onayıyla soruşturma izni verildi.

Gayrimenkul satışlarında şüpheli fark: 31 milyon TL

Soruşturmanın en dikkat çekici ayağını ise 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen taşınmaz satışları oluşturuyor. Bu dönemde belediye tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle 45 adet, aynı Kanun’un 51. maddesi kapsamında pazarlık usulüyle 118 adet ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında 6 adet olmak üzere, toplam 169 adet taşınmaz satışı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporu, bu 169 taşınmazdan yalnızca 19'unun rayiç bedele yakın fiyatlarla satıldığını tespit etti. Geriye kalan 150 taşınmazın satışında, belediye tarafından belirlenen satış bedeli ile satış tarihinde olması gereken gerçek değer arasında toplamda 31 milyon 953 bin 501.09 TL gibi rekor bir fark olduğu ve belediyenin bu büyük fark nedeniyle zarara uğratıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamındaki isimler genişliyor

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesi uyarınca kamu zararının oluşmasına sebebiyet verdiği iddia edilen kişiler hakkında 25 Ağustos 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Zararın oluşmasına neden olduğu ileri sürülen isimler şunlardır: Eski Buldan Belediye Başkanları Mustafa Şevik ve Mustafa Gülbay, eski belediye başkan vekilleri – encümen üyeleri M.Ç., V.T. ve A.M., eski encümen üyeleri H.K., D.C., H.T., M.M., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili / eski Kıymet Takdir Komisyon Üyesi E.U., eski Mali Hizmetler Müdür Vekilleri - eski encümen üyeleri T.Y., Z.Ö., eski Mali Hizmetler Müdür Vekili - eski encümen üyesi S.K.T., eski Fen İşleri Müdür Vekili - eski encümen üyesi A.A.C. ve eski Kıymet Takdiri Komisyon Üyesi E.A.

Karar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereğince yargı sürecinin önünü açmış oldu.