Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç eve çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Buldan’a bağlı bir mahallede meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 L 6668 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kamyonetteki yolculardan birinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirledi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucunda dışarı çıkardı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Buldan Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.