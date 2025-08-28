İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra il ve ilçe jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve kaymakamlar da iştirak etti.

“Terörsüz Türkiye hedefi”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” mesajı veren Bakan Yerlikaya, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yerlikaya, “Artık yeni bir hedefimiz var; bu topraklarda teröre yer yok. Ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, terörsüz Türkiye’yi kuruyoruz. Bu sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin de ta kendisidir. Bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz” dedi.

“Hiçbir tehdit karşılıksız kalmayacak”

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin suçun gölgesine dahi izin vermeyen bir anlayışla çalıştığını vurguladı. “Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz. Adım adım Türkiye’nin huzur haritasını inşa ediyoruz. Operasyonların yanında veri, analiz ve bilimsel yöntemlerle ilerliyoruz. Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız! Türkiye’nin huzurunu bozmaya kalkışanlar, karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak” diye konuştu.

Motosikletle suçlara karşı mücadele

Son dönemde artış gösteren motosikletli saldırılar ve iş yeri kurşunlamalarına değinen Yerlikaya, bu suçlara karşı özel takip mekanizmaları kurulduğunu belirtti. Trafik ekiplerinin asayiş ve istihbarat birimleriyle koordineli çalıştığını ifade eden Yerlikaya, özellikle gençleri suça sürükleyen kişi ve grupların tek tek tespit edilerek yakalandığını söyledi.

İstatistiklerle suçtaki düşüş

Bakan Yerlikaya, motosikletle işlenen suçlara ilişkin rakamları da paylaştı:

2023 yılında: 735 olay meydana geldi, 48 kişi hayatını kaybetti, 2.401 kişi yaralandı.

2024 yılında: Olay sayısı 415’e düştü. Ölü sayısı 31’e, yaralı sayısı ise 242’ye indi.

2025’in ilk 8 ayında: Şimdiye kadar 183 olay yaşandı.

Yerlikaya, bu istatistiklerin kararlılıkla yürütülen mücadelenin sonuç verdiğini gösterdiğini belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.