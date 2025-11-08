Son Mühür - Türk futbolunu sarsan bahis skandalıyla ilgili soruşturma giderek derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün kayda değer bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltına alındılar

Soruşturma çerçevesinde, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski Başkanı Fatih Saraç ve aralarında 16 hakemin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Olay yeniden gündeme geldi

Gözaltına alınanlar arasında hakem Miraç Yıldırım da bulunuyor. Yıldırım, daha önce futbol camiasında yaşanan başka bir olayla da gündeme gelmişti. 2022’de Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçını yöneten Yıldırım, maç sonrası büyük bir saldırıya uğramıştı. Deplasman ekibinin yöneticilerinin Yıldırım’a korner direğiyle saldırdığı anlar o dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu olayın görüntüleri, Yıldırım’ın bugün gözaltına alınmasıyla tekrar gündeme geldi.