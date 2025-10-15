Son Mühür - Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, son dönemdeki etkileyici performansıyla dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal, İspanya’da yeni bir krize yol açtı. Yetenekleri ve başarılı oyunuyla öne çıkan Yamal, yaşam tarzı ve karıştığı skandallarla da İspanyol basınında gündem olurken, ailesi Barcelona’da takım içinde huzursuzluğa sebep oldu.

Barcelona, Yamal’ı takımda tutmak ve motive etmek için şimdiye kadar ailesi tarafından talep edilen özel jet, özel personel gibi birçok isteği karşıladı. Ancak Yamal’ın babası Mounir Nasraoui’nin son talebi tartışmalara neden oldu. İspanyol basınına yansıyan iddialara göre, Nasraoui geçen aylarda kulübe giderek “Raphinha yerine oğlumun Ballon d’Or kazanması için iletişim yapılmasını” talep etti ve bu istek kabul edildi. Barcelona, son dönemde Yamal üzerinden iletişim çalışmalarını yürütse de ödül PSG’nin Fransız yıldızı Ousmane Dembélé’ye verildi. Bununla birlikte, başta Raphinha olmak üzere bazı Barcelona oyuncularının, Yamal’ın ailesinin taleplerinden rahatsız olduğu öne sürüldü.