Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, milli arayı fırsata çevirerek Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için özel bir hazırlık programı oluşturdu.

Sakatlığı sonrası eski formuna dönmekte zorlanan ve fazla kiloları olduğu belirtilen Mauro Icardi için teknik ekip özel bir plan hazırladı. Milli arada Arjantinli forvetin güç ve dayanıklılık antrenmanlarına yoğunlaşılacak, ayrıca beslenme programı da yeniden düzenlenecek.

Performansı

Bu sezon 9 maçta toplam 373 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli forvetin, milli ara sonrasında fiziksel açıdan istenilen seviyeye ulaşması amaçlanıyor.