Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yıldız oyuncularıyla bu kritik sınavlara hazırlanıyor. Tek maç eleme formatının uygulanacağı play-off turunda hata yapma lüksü bulunmuyor.
Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçı şu şekilde planlandı:
- Tarih: 26 Mart 2026 Perşembe
- Saat: 20.00
- Stadyum: Beşiktaş Park, İstanbul
- Yayın: TV8 (şifresiz)
- Format: Tek maç eleme (beraberlik halinde uzatma ve penaltılar)
Türkiye play-off final maçı ne zaman?
Romanya engelini aşması halinde A Milli Takım, play-off finalinde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak ve maç TSİ 21.45'te başlayacak. Finali kazanan takım, Avrupa'dan 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Dünya Kupası nerede yapılacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak. Turnuva tarihinde ilk kez üç ülkede birden düzenlenecek olan organizasyonda 48 takım mücadele edecek. Avrupa'dan katılacak son takımları belirleyecek play-off maçları bu nedenle büyük önem taşıyor.
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi takvimi
Play-off sürecinin ardından A Milli Takım'ı 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi'nde de zorlu bir fikstür bekliyor. Türkiye tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek ve Fransa, İtalya, Belçika gibi devlerle aynı grupta yer alacak.
- 25 Eylül 2026: Türkiye – Fransa
- 28 Eylül 2026: Türkiye – İtalya
- 2 Ekim 2026: Belçika – Türkiye
- 5 Ekim 2026: İtalya – Türkiye
- 12 Kasım 2026: Türkiye – Belçika
- 15 Kasım 2026: Fransa – Türkiye