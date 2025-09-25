Son Mühür - Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Icardi'nin de Ali Koç'a veda ettiğini belirtti.

Dinç, BTV YouTube kanalında yer alan programda şu sözleri dile getirdi:

''Galatasaray taraftarının şunu iyi anlaması lazım. Okan Hoca diyor ya 'Şampiyonluğu küçümser hale geldik.' O kadar haklı ki. Şampiyon olmazsan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemediğin için Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım payını, parasını alamıyorsun. Dolayısıyla sen bu ligde mutlaka şampiyon olmalısın. 'Ya şampiyonluk öte yandan' demesinler. '3 kez şampiyon olduk, 4.' demesinler. 4 de ol kardeşim, 5 de ol kardeşim.''

''Bambaşka şeyler olur''

''Şimdi diyorlar ki 'Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa.' Ne istifası? Bir durun, İstifa değil. Bir durun, uyarın. Galatasaray taraftarı bu uyarıları yapıyor ama uyarı niteliğinin önüne geçmesin. Çünkü bu motivasyonu da bozar. Futbolcular, sosyal medyada yaşıyor. Okan Burak'a yapılanları görüyorlar. 'Aa Okan Hoca gidiyor mu, gönderiliyor mu?' falan derlerse o zaman takım içerisinde bambaşka şeyler olur.''

''Vefa örneği''

''Icardi çok vefalı bir çocuk. Ali Koç'a veda etti. Gerçekten çok ama çok yürekli, çok temiz kalbi olan bir çocuk. Ali Koç'a vefa örneği gösteriyor''