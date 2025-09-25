UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına Dinamo Zagreb deplasmanında çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Maça iyi başladık ama hata yaptık”

Mücadele sonrası TRT 1’e konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularının reaksiyon gösterdiğini ancak bireysel ve takım hatalarının skoru belirlediğini söyledi.

Tedesco, “Reaksiyon gösterdik. Birçok top kazandık. Maça iyi başladık ama yemememiz gereken bir gol yedik. Top bizdeyken çok yavaş oynadık. Geçmiş maçlara göre topa daha fazla sahip olduk. 1-0 geriye düşünce 1-1 yaptık. İyi savunma yaptık ancak birçok ikili mücadeleyi kaybettik. 3. golde şutu bloklamalıydık. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor” dedi.

“Asensio, Semedo ve Çağlar iyiydi”

Tedesco, bazı oyuncuların performansını ise övdü:

“Asensio ve Semedo’nun altı numaradaki performansları iyiydi. Çağlar da çok top kazandı. Oynadığımız oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız alınan skorun bu oyuncularla alakası yoktu.”