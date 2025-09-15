Londra merkezli Harford House’un kurucusu ve iç mimar Carina Harford, sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük yankı uyandırdı. Harford, evlerin şık görünmesini engelleyen ve değersiz bir hava yaratan 6 yaygın detaya dikkat çekti. Uzman isme göre bu unsurlar, bütçeyle değil yanlış tercihlerle ilgili.

“Kapılar Lise Koridoru Gibi”

Harford’un listesinde ilk sırada, düz ve beyaz yüzeyli, hiçbir detayı bulunmayan iç kapılar yer alıyor. Bu tür kapıların mekanın genel atmosferini bozduğunu belirten Harford, “Bu kapılar lise koridorunu andırıyor, ne kadar pahalı eşyalarınız olursa olsun tüm etkiyi siliyor” ifadelerini kullandı.

Kapı Kolları ve Tokmaklar

Uzman mimar, kapı kollarının da sık yapılan bir hata olduğunu vurguladı. “Kapı kollarına karşı kişisel bir takıntım var, nadiren şık görünüyorlar” diyen Harford, bunun yerine oval formdaki kapı tokmaklarının çok daha zarif bir görünüm sağladığını söyledi.

İnce Perdeler Mekanı Değersizleştiriyor

Harford’a göre evin genel havasını düşüren bir diğer unsur ise ince ve astarsız perdeler. Bu tür perdelerin sarkık ve özensiz bir görüntü yarattığını belirten iç mimar, “Perdeler hafif ve cansız olmamalı, dolgun ve kaliteli görünmeli” diyerek uyardı.

Plastik Işık Anahtarları Şıklığı Yok Ediyor

Aydınlatma detaylarının da önemli olduğunu söyleyen Harford, plastikten yapılmış, tıkırtılı ve kenarları boyalı basit ışık anahtarlarının tüm şıklığı yok ettiğini ifade etti. Uzman, “Bu küçük parçalar yıkıcı bir etkiye sahip” dedi.

Banyoda Metal Kenar Profilleri

Banyolarda kullanılan metal fayans kenar profillerini de eleştiren Harford, bu uygulamanın “ucuz otel” hissi yarattığını belirtti. Temiz ve modern bir bitiş için alternatif çözümler kullanılması gerektiğini söyledi.

Küçük Dokunuşlar Büyük Fark Yaratıyor

Harford, söz konusu unsurların evin değerini düşürdüğünü ancak doğru tercihlerle kolayca düzeltilebileceğini vurguladı. Uzman mimar, “Pahalı olmak zorunda değil, doğru seçilmiş birkaç parça tüm atmosferi değiştirebilir” diyerek açıklamasını tamamladı.