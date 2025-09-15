Nursen Kahraman kimdir? Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken yarışmacısı Nursen Kahraman, 57 yaşında ve aslen Sivaslı bir emekli. Evli ve iki çocuk annesi olan Kahraman, sade ve samimi kişiliğiyle ekrana yansıyor. Yarışmada iddialı menüleri ve ev sahipliğiyle öne çıkan Nursen Kahraman, yıllar boyunca aile yaşamında mutfağa ve lezzetli yemeklere olan ilgisini geliştirdi.

Nursen Kahraman kimdir? Hayatı, memleketi ve mesleği

Kahraman, uzun yıllar hem aile hem iş yaşamında sorumluluk üstlendi, çalışkan yapısıyla çevresinin takdirini kazandı. Emekliliğinin ardından “Yemekteyiz” gibi yarışma programlarında mutfak becerilerini paylaşarak sosyal aktivitelere ağırlık verdi. Memleketi Sivas olan Kahraman, Anadolu mutfağından yöresel lezzetlerle yarışmada dikkat çekiyor. Hedefleri arasında, yarışmayı kazanırsa ailesiyle birlikte yazlık almak bulunuyor.

Yemekteyiz’deki karakteri ve ailesi

Yarışmaya iki çocuk annesi, tecrübeli ve huzurlu bir aile kadını olarak katılan Kahraman; pratik tarifler, geleneksel sofra kültürü ve misafirperverliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Ailesinin en büyük destekçisi olan Kahraman, kazanma iddiası ve yenilikçi yemek yorumlarıyla ekranda iz bırakıyor. Yemeklerde yaratıcılık ve hijyene verdiği önemle programda dikkatleri üzerine topluyor. Sivaslı kimliğiyle yarışmada Anadolu yemek kültürünü tanıtmaya çalışıyor; samimi sohbetleri, yaşama dair önerileri ve iddialı menüleriyle hem yarışmacıları hem izleyicileri etkiliyor.

Nursen Kahraman, Yemekteyiz’de hem deneyimli bir ev hanımı hem de mutfak tutkunu olarak programa renk katıyor. Hayat tecrübesi ve aileye verdiği önemle ekranın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.