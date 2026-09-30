Son Mühür - Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinden İsrail’in Tel Aviv kentine gitmek üzere havalanan Flydubai’ye ait ticari yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Suudi Arabistan hava sahası üzerindeyken rotasını değiştirerek irtifa kaybeden uçak, peş peşe acil durum sinyalleri verdi.

Kaçırılma kodu gönderildi

Uçuş takip verilerine ve İsrail basınına yansıyan bilgilere göre uçak, ilk olarak uluslararası genel acil durum kodu olan 7700 sinyalini iletti. Kısa bir süre sonra ise uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunu bildirdi.

Havacılıkta 7500 kodunun gönderilmesi, hava trafik kontrol ve güvenlik birimlerinde özel acil durum prosedürlerinin doğrudan devreye girmesine yol açıyor.

180 İsrailli yolcu bulunuyor

Acil durum sinyallerinin ardından irtifa kaybeden uçağın rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yöneldiği aktarıldı. İlk gelen haberlerde uçakta 150'den fazla İsrailli yolcunun bulunduğu belirtilirken, İsrail basını ise uçakta 180 İsrailli yolcunun yer aldığını duyurdu.

Netanyahu ve Katz'dan acil toplantı

Uçaktan gelen sinyaller üzerine bölgede güvenlik alarmı verildi ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları derhal yolcu uçağına doğru havalandırıldı. Yaşanan kriz üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz acil güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sinyal gerçek bir kaçırılma mı yoksa teknik bir hata mı?

Olayla ilgili belirsizlik ise süratle araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir güvenlik kaynağı, uçağın kaçırıldığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını, pilotun acil durum sinyali ilettiğini vurguladı. 7500 kodunun gerçek bir kaçırılma girişimi nedeniyle mi yoksa teknik veya başka bir sebepten dolayı mı aktive edildiği henüz kesinlik kazanmadı.