Son Mühür - Global piyasalardaki hareketlilik ve peş peşe gelen vergi ayarlamaları sonrasında vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında yayımlanan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin sıfırlanması kararlaştırılmıştı. Yeni karara göre devletin ÖTV desteğini çekmesiyle birlikte pompa fiyatlarına yansıyacak dev zam oranları netleşti.

Zam tarihi ve beklenen artış oranları

Eşel mobil desteğinin sıfırlanması hükmü doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye ise 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Kademeli bir ÖTV artış takvimi henüz yayımlanmazken, sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir kararla benzindeki 12,47 TL'lik artışı aylara yayabileceğini veya tutarın tek seferde pompaya yansımasına izin verebileceğini belirtiyor.

İzmir, İstanbul ve Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL