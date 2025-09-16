Uzak Şehir'de Ümmü karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yerine deneyimli oyuncu Banu Fotocan getirildi. Kankonde'nin ayrılığı, Kanal D'nin sevilen dizisinin yeni sezonu öncesinde yaşanan önemli değişikliklerden biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyurulan bu gelişme, izleyiciler tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Zeynep Kankonde Neden Ayrıldı

Zeynep Kankonde'nin Uzak Şehir'den ayrılma nedeni ailevi sebepler olarak açıklandı. 1980 Eskişehir doğumlu olan oyuncu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Kongo'lu Christian Kankonde ile evli olan Kankonde'nin Emma adında bir kızı bulunuyor.

Kankonde kariyerinde "2 Yaka Bir İsmail" ve "Ulan İstanbul" gibi önemli projelerde yer aldı. Şehriban karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretmenlik de yaptı. Uzak Şehir'de canlandırdığı Ümmü karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Yeni Ümmü Banu Fotocan

Zeynep Kankonde'nin yerine getirilen oyuncu 1971 doğumlu Banu Fotocan oldu. Deneyimli oyuncu, "Herkes Kendi Evinde", "Saklı Yüzler", "Taş Yastık", "Halka" ve "Kırmızı Oda" gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Son olarak "Geleceğe Mektuplar" dizisinde izleyiciyle buluşan Fotocan, Uzak Şehir setinden paylaşılan ilk fotoğraflarda Ümmü karakterine büyük benzerlik gösterdi. Bu benzerlik sosyal medyada karışık yorumlar aldı - bazı izleyiciler "İnanamıyorum bu benzerliğe" derken, bazıları "Hiç benzememiş" yorumunda bulundu.