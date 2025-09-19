Son Mühür- Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde ödül alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, sahnede yaptığı konuşmada sevgilisi Natali Yarcan için “eşim” ifadesini kullanmıştı.

Bu sözler, magazin gündeminde “gizlice evlendiler” iddialarını beraberinde getirmişti. Yarcan’ın parmağındaki tektaş yüzük de söylentileri daha da güçlendirmişti. O dönem bunun yalnızca bir aşk ilanı olduğu anlaşılmıştı.

Üç yıllık ilişki resmiyete taşınıyor

Sabah'ın haberine göre; üç yıldır birlikte olan Çelikkol ve Yarcan, ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Çiftin yarın nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Nikah hazırlıkları sır gibi saklanıyor

Çelikkol ve Yarcan’ın nikah detaylarını herkesten gizlediği belirtildi. Nerede dünyaevine girecekleri konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmazken, düğün planlarının yakın çevreden bile saklandığı ifade edildi.

İki tarafta da ikinci evlilik olacak

Hem İbrahim Çelikkol hem de Natali Yarcan, daha önce birer evlilik yapmıştı. İkilinin bu kez hayatlarını birleştirme kararı alması, magazin gündeminde heyecan yarattı.

