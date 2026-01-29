Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde genç iş insanı İbrahim Barut'un kan ve saç örneklerinde "kokain" kullanımına rastlandığı belirtildi. Bu gelişme iş ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Barut ailesinin sessizliği dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ da bulunuyor. İbrahim Barut, savcılık sorgusunun ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükekiyle serbest bırakıldı. Oluşan ilk görüntülerde genç iş insanı stresli anlar yaşarken görüldü. Peki İbrahim Barut kimdir ve bu süreçte neler yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

İbrahim Barut neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlerin yer aldığı bir uyuşturucu şebekesini çökertmek amacıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda aralarında İbrahim Barut, Bilal Hancı ve Abdullah Gençal'ın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk müdahalede şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre İbrahim Barut'un test sonuçları kokain yönünden pozitif çıktı. Bu durum şirket yönetiminde yer alan genç iş insanının sorgu sürecini derinleştirdi. Savcılık, olayın şirket faaliyetleriyle bağlantısı olup olmadığını da inceliyor. Barut, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İbrahim Barut kimdir?

İbrahim Barut, Türkiye ilaç sektörünün önde gelen ailelerinden birinin temsilcisi olarak tanınıyor. 1990'lı yıllarda İstanbul'da dünyaya gelen Barut, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Babson College'da girişimcilik alanında lisans eğitimi aldı. 2019 yılında mezun olan genç iş insanı, eğitim sürecinde finans ve yönetim odaklı çalışmalar yürüttü.

Kariyerine NEF Gayrimenkul'de satış stajyeri olarak başlayan İbrahim Barut, daha sonra aile şirketi Abdi İbrahim Pharmaceuticals'a finans stajyeri olarak katıldı. 2017 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Tüketici Sağlığı Ürünleri Yönetici Direktörü sıfatıyla şirketin stratejik kararlarında aktif rol üstleniyor. İngilizce ve Fransızca bilen Barut, özellikle uluslararası pazarlarda şirketin büyüme stratejilerini yönlendiren isimler arasında gösteriliyor.

İbrahim Barut'un babası kim?

İbrahim Barut'un babası Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. 1952 İstanbul doğumlu olan Nezih Barut, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 1976 yılından bu yana aile şirketinde çeşitli kademelerde görev alan Nezih Barut, 1981 yılında şirketin yönetimini devraldı.

Barut ailesinin ilaç sektöründeki kökleri 1912 yılına dayanıyor. İbrahim Barut'un dedesi Abdi İbrahim, o yılda İstanbul'da küçük bir eczane açarak bu mirası başlatmıştı. Nezih Barut bu mirası modern ve kurumsal bir yapıya dönüştürerek Abdi İbrahim'i dünyanın ilk 100 ilaç şirketi arasına soktu. Şu anda şirket 5 bin 500'ü aşan çalışanıyla yılda 700 milyon kutu ilaç üretiyor.