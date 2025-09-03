Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart sonrası Saraçhane merkezli kitlesel eylemler zinciri başlatan CHP lideri Özgür Özel, partiye kayyum atama tehlikesini Anadolu'nun dört bir yanına yaydıkları mitinglerle engellediklerini savunmuştu.

MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak'a göreyse bu iddia doğru değil.

''İBB operasyonlarına karşı başta Saraçhane’de olmak üzere, gösterilen barışçıl ve demokratik tepkiler sonucunda İBB’ye Kayyım atanamadığı görüşü özellikle muhalif medyada çok yaygın.

Yanlış teşhis, yanlış sonuca götürür...



Gösterilen demokratik ve barışçıl tepkileri çok önemsiyorum. Ancak yanlış teşhis yanlış sonuçlara neden olur.'' hatırlatmasında bulunan Ramazan Başak,

''İBB’ye Kayyım atanmamasının en temel sebebi, MASAK tarafından Terör ve Terörün Finansmanına ilişkin bir tespitin yapılamamış olmasıdır.

Aksi olsaydı durum farklı olabilirdi. Cumhuriyeti kuran bir Partiye bile Kayyım atanması konuşulabiliyor iken bu çok da şaşırtıcı olmazdı.

Bu gerçeği bilerek demokratik ve barışçıl tepkilere devam edilmesinde yarar vardır.'' mesajı verdi.