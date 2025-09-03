Dünya genelindeki çocuk yargılama sistemleriyle Türkiye'deki uygulamaları karşılaştıran Bakan Tunç, şu anki yasal çerçeveyi anlattı. Bakan'ın açıklamalarına göre:

12 yaşın altındaki çocuklar için suç sorumluluğu bulunmuyor ve hapis cezası verilmiyor. Bu çocuklara yalnızca özel tedbirler uygulanıyor.

12-15 yaş arasındaki çocuklar ise suçun niteliğine göre cezai yaptırıma tabi tutulabiliyor.

Bakan Tunç, bu yaş grubundaki çocuklara verilebilecek cezaları şöyle sıraladı:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu işlemişlerse, 12 yıldan 15 yıla kadar ceza verilebilir.

Müebbet hapis cezası gerektiren bir suçu işlemişlerse, 9 yıldan 11 yıla kadar ceza verilebilir.

Bu yaş grubundaki çocuklar için süreli hapis cezaları 7 yılı aşamıyor.

İstanbul'daki Cinayet Olayı Yeni Bir Çalışmayı Tetikledi

Bakan Tunç, özellikle İstanbul'da yaşanan "Ahmet Minguzzi cinayeti" gibi olayların, çocuk yargılamaları konusunu yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Bu tür olayların ardından akademisyenler ve uygulayıcılarla toplantılar yaptıklarını ve bu konuda yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etti.