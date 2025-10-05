İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşlar, 6 Ekim Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanarak ücretsiz seyahat edebilecek.

Tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak

İBB açıklamasına göre ücretsiz ulaşım uygulaması;

İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, deniz hatları, Marmaray, vapur ve şehir hatları seferlerinde geçerli olacak.

Yapılan açıklamada, “6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle kent genelinde toplu ulaşım ücretsizdir. Vatandaşlarımız, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarıyla tüm gün boyunca ücretsiz seyahat edebilirler” ifadeleri kullanıldı.

Bazı hatlar ücretsiz uygulamaya dahil değil

Uygulamanın geçerli olmadığı özel hatlar da duyuruldu. Buna göre ücretsiz ulaşım kampanyası şu hatlarda geçerli olmayacak:

Adalar hattı

Beyoğlu–Taksim Nostaljik Tramvayı

Karaköy–Beyoğlu Tünel hattı

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim

139 Üsküdar–Şile

139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP

Yetkililer, bu hatların özel işletme statüsünde olduğu için ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil edilmediğini belirtti.