ABD yönetimi, Hamas ile İsrail arasında süren savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen barış planı hakkında yeni bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin henüz tamamlanmadığını, taraflar arasında kritik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Rubio: “Henüz yapılacak çok iş var”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik temasların devam ettiğini belirtti.

Rubio, “Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umuyorum ki rehineler en kısa sürede serbest bırakılır. Hamas ile İsrail arasında prensipte bazı adımlar konusunda mutabakat sağlandı. Ancak bu anlaşmanın ciddiyetini, lojistik görüşmelerin ilerleyişine göre anlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca, barış planının bölgedeki tüm taraflar için “kalıcı güvenlik ve istikrar” hedeflediğini vurguladı.

Mısır, müzakerelere ev sahipliği yapacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki dolaylı müzakerelerin Kahire’de gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. Bakanlık açıklamasında, görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülük ettiği ve Türkiye’nin de desteklediği barış planı kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Toplantılarda, özellikle rehine takası konusunun masaya yatırılacağı ve anlaşmanın uygulanabilir adımlarının tartışılacağı ifade edildi. Mısır yönetimi, görüşmeleri “Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarının bir parçası” olarak tanımladı.

Kahire’de kritik buluşma

Mısırlı güvenlik kaynakları, Filistinli ve İsrailli heyetlerin gün içinde Kahire’ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre, müzakerelerde Hamas’ı temsilen, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Hamas’ın Gazze lideri Halil El-Hayya yer alacak.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da müzakerelere katılmak üzere Kahire’ye gideceği aktarıldı.

Barış planında yeni aşama

Diplomatik kaynaklar, ABD’nin öncülüğünde yürütülen barış planının, önümüzdeki haftalarda “Gazze’de kalıcı ateşkes ve insani yardım koridorlarının açılması” hedefiyle yeni bir aşamaya geçeceğini belirtiyor.

Bölge kaynaklarına göre, tarafların uzlaşmaya varması halinde rehine takasıyla eş zamanlı olarak ateşkes ilanı gündeme gelebilir.